Mavi Vatan’da yeni dönem! Milli torpidonun teslimatı başladı

Akya'nın alt sistem ve sistem kalifikasyonları devam ediyor. Gelecek yıl harp torpidosu ile Deniz Kuvvetlerinin sağlayacağı bir platforma atış gerçekleştirilecek ve patlatma testi yapılacak.

Milli tasarım ve açık bir mimariye sahip Akya'nın tüm yazılım, kod, alt sistem kodlarına Türkiye sahip bulunuyor. Akya'nın Preveze sınıfı denizaltılara entegre edilen milli Müren Savaş Yönetim Sistemi ile kullanılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Entegrasyon çalışmaları ve seri üretim teslimatları ilerledikçe Akya'nın denizaltılarda kullanımı yaygınlaşacak.