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Son dakika: Facebook'un ismi değişiyor mu? ABD medyasından çarpıcı iddia

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Son dakika: Facebook’un ismi değişiyor mu? ABD medyasından çarpıcı iddia

Son dakika haberine göre ABD medyası, Facebook'un meta veri tabanı oluşturma planını yansıtmak için şirket adını değiştirmeyi planladığını iddia etti. Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismini açıklaması bekleniyor. Instagram, WhatsApp gibi şirketler de Facebook'un şirketi içine alınacak.

Reuters'ın The Verge'e dayandırdığı habere göre, sosyal medya devi Facebook yakında adını değiştirecek ve markalaşma planını değiştirecek.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin 28 Ekim'deki yıllık iletişim konferansında isim değişikliği hakkında konuşmayı planlıyor, ancak Verge'in bildirdiğine göre isim daha erken açıklanabilir.

Facebook, isim değiştirme söylentileri hakkında yorum yapmadı.

Haber, şirketin ticari uygulamaları konusunda ABD hükümetinin artan baskılarıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda geldi.

Verge raporuna göre, yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.

Silikon Vadisi'nde şirketlerin hizmetlerini genişletmek için teklif verirken isimlerini değiştirmeleri alışılmadık bir durum değil.

Google , arama ve reklamcılık faaliyetlerinin ötesine geçmek, otonom araç birimi ve sağlık teknolojisinden uzak bölgelerde internet hizmetleri sunmaya kadar çeşitli diğer girişimleri denetlemek için 2015 yılında Alphabet Inc'i (GOOGL.O) bir holding şirketi olarak kurdu.

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