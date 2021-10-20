Son dakika: Facebook’un ismi değişiyor mu? ABD medyasından çarpıcı iddia

Haber, şirketin ticari uygulamaları konusunda ABD hükümetinin artan baskılarıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda geldi.

Verge raporuna göre, yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.