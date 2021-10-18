18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Ekran değişim ücretleri ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei...

Ekran değişim ücretleri ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.10.2021
ABONE OL
Ekran değişim ücretleri ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei...

Son dakika haberine göre: Akıllı telefonların ekran değişim ücretleri ‘cep’ yakıyor. Samsung’larda 2 bin 390, Huawei’lerde 2 bin 463 liraya varan tarife uygulanırken, Apple’ın yeni iPhone 13’ünde fiyat 3 bin 199 liraya kadar çıkıyor.

Akıllı telefonların ekran değişim tarifeleri adeta telefon fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Üst segmentteki telefon modellerinde garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücretleri 3 bin 199 lirayı buldu.



Bu parayla orta segment bir telefon rahatlıkla alınabiliyor.

APPLE BAŞI ÇEKİYOR
Apple'ın başlangıç fiyatı 17 bin 999 lira olan iPhone 13 Pro Max'inin garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücreti 3 bin 199 lira iken, iPhone 13 ve 13 Pro'da bu fiyat 2 bin 749 lira olarak uygulanıyor.

En ucuz iPhone 13 modeli olan 13 Mini'de ekran değişim ücreti 2 bin 349 lirayı bulurken, bu rakam telefonun fiyatının neredeyse 4'te 1'ine denk geliyor.

iPhone 12'lerde de ekran onarımı 2 bin 349-3 bin 199 lira aralığında değişiyor.

Samsung telefonlarda ekran değişimi için 2 bin 390 liraya varan ücret istenirken; Huawei'nin 11 bin 999 liraya satılan P40 Pro'sunun ekranı 2 bin 66, 13 bin 999 lira olan Mate 40 Pro'sunun ekranı ise 2 bin 463 liraya yenileniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA