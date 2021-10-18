Ekran değişim ücretleri ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei...
Son dakika haberine göre: Akıllı telefonların ekran değişim ücretleri ‘cep’ yakıyor. Samsung’larda 2 bin 390, Huawei’lerde 2 bin 463 liraya varan tarife uygulanırken, Apple’ın yeni iPhone 13’ünde fiyat 3 bin 199 liraya kadar çıkıyor.
Akıllı telefonların ekran değişim tarifeleri adeta telefon fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Üst segmentteki telefon modellerinde garanti kapsamı dışındaki ekran değişim ücretleri 3 bin 199 lirayı buldu.
Bu parayla orta segment bir telefon rahatlıkla alınabiliyor.
En ucuz iPhone 13 modeli olan 13 Mini'de ekran değişim ücreti 2 bin 349 lirayı bulurken, bu rakam telefonun fiyatının neredeyse 4'te 1'ine denk geliyor.
iPhone 12'lerde de ekran onarımı 2 bin 349-3 bin 199 lira aralığında değişiyor.
Samsung telefonlarda ekran değişimi için 2 bin 390 liraya varan ücret istenirken; Huawei'nin 11 bin 999 liraya satılan P40 Pro'sunun ekranı 2 bin 66, 13 bin 999 lira olan Mate 40 Pro'sunun ekranı ise 2 bin 463 liraya yenileniyor.
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