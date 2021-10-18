Ekran değişim ücretleri ne kadar? iPhone, Samsung, Huawei...

iPhone 12'lerde de ekran onarımı 2 bin 349-3 bin 199 lira aralığında değişiyor.

Samsung telefonlarda ekran değişimi için 2 bin 390 liraya varan ücret istenirken; Huawei'nin 11 bin 999 liraya satılan P40 Pro'sunun ekranı 2 bin 66, 13 bin 999 lira olan Mate 40 Pro'sunun ekranı ise 2 bin 463 liraya yenileniyor.