5 milyonun üzerinde başvuru! Artık e-Devlet’ten yapılabilecek
Türkiye’de 5 milyonu aşkın kullanıcısının bulunduğu elektronik imza başvuruları, 21 Aralık 2021’den itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden online bir şeklide yapılabilecek.
E-Devlet kapısında sağlanan hizmetlere bir yenisi daha eklenecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yaptığı düzenleme çerçevesinde, e-imza almak isteyen vatandaşlar artık başvuru merkezlerine gerek kalmadan 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.
Aynı zamanda TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5 milyonun üzerinde elektronik imza kullanıcısının olduğunu ve her geçen gün arttığını söyledi.
ZAMAN KAYBINA SON
21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-imza başvurularının e-devlet kapısı üzerinden yapılabileceğini ifade eden Kılıç, "E-imza edinme sürecini her ne kadar 15 dakikada sonuçlandırsak da, yüz yüze kimlik doğrulama zorunluluğundan dolayı vatandaşlarımız bizzat başvuru merkezimize gelmek zorundalar. Bu durum e-imza almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmenlikle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek" dedi.
"GÜNÜN HERHANGİ SAATİNDE YAPABİLECEK"
Kılıç, "Resmi Gazete de yayımlanan yönetmenliğe göre; e-imza başvuruları e-devlet üzerinden yapılacağı gibi, yapay zekâ yöntemi ve video konferans yöntemiyle de yapılabilecek. Yani vatandaşlarımız e-devlet üzerinden e-imza başvurusunu bulunduğu her hangi bir ortamda, zaman sınırı olmaksızın, günün herhangi saatinde yapabilecek. Yaptıktan sonra e-imza özel bir kurye tarafından bir ya da iki gün içerisinde adresine teslim edilecek. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf sağlanırken, hem de nakit tasarrufu yapılacak. Kâğıt masrafları azaldığı içinde doğaya daha uyumlu ve daha az zarar verici bir model ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
"KİMLİK KARTINA E-İMZA YÜKLETEBİLECEK"
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları artık güvenli elektronik imza atabilmek içinde kullanılabileceklerini belirten Kılıç, "Ayrıca elektronik imza kanunun uygulanması yönetmenliğinde yapılan ve Resmi Gazete de yayımlanan tebliğ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik sahipleri yani çipli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kimliklerine nitelikli elektronik sertifika yani e-imza yükletebilecek. Bu işlem kimlik erişim cihazları vasıtasıyla yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza yükletmek isteyen vatandaşlarımız, kimlik erişim cihazı bulunan her noktadan birkaç dakika içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imza yükletebilecek. Bu değişiklikler ve yenilikler ülkemize, vatandaşlarımıza ve sektörümüze; zaman, tasarruf ve kolaylık getirmiş olur" ifadesini kullandı.
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