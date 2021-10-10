Facebook ve Instagram'dan yeni karar! Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek
Facebook tarafından yapılan son dakika açıklamasında gençleri yararlı olmayan içeriklerden uzak tutmak adına yeni önlemler alınacağı duyuruldu. Uzun süre Instagram'da vakit geçiren gençlere yönelik de yeni bir uygulama başlayacağı paylaşılırken, bundan sonrası için şeffaflık sözü verildi.
Facebook, ABD Senatosunda sosyal medya platformuna yönelik eleştirilerin ardından, gençleri yararlı olmayan içeriklerden uzak tutmaya yönelik yeni önlemler alacağını duyurdu.
GENÇLERİ FARKLI İÇERİKLERE YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ
Facebook'un Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, gençlerin faydalı olmayan içeriklere sürekli baktığında, sistemlerinin onları farklı içeriklere yönlendirmeye çalışacağını söyledi.
"MOLA VER" UYARISI GELECEK
Uzun süre Instagram'da vakit geçiren gençleri "mola ver" uyarısıyla ara vermeye de teşvik edeceklerini vurgulayan Clegg, regülatörlerin, içeriği güçlendirmek için kullanılan Facebook algoritmalarına erişimine izin verme fikrine de açık olduklarını ifade etti.
FACEBOOK'TAN ŞEFFAFLIK SÖZÜ
Clegg, Facebook'un bundan sonra daha şeffaf olacağını ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yeni yöntemler uygulayacağını dile getirdi.
Facebook, eski bir çalışanının, ABD Senatosunda, şirketin yüksek karı, kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
ERİŞİM SORUNU YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamamıştı.
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.
Facebook'un İletişim Direktörü Twitter'dan yaptığı açıklamada "En kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İlk bildirimlerin gelmesinden kısa bir süre sonra, #facebookdown hashtag'i Twitter'da trend oldu ve dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılar bağlantı sorunları bildirmişti.
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