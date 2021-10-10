Facebook ve Instagram’dan yeni karar! Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek

ERİŞİM SORUNU YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sağlanamamıştı.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

Facebook'un İletişim Direktörü Twitter'dan yaptığı açıklamada "En kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İlk bildirimlerin gelmesinden kısa bir süre sonra, #facebookdown hashtag'i Twitter'da trend oldu ve dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılar bağlantı sorunları bildirmişti.