Whatsapp Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununun nedeni belli oldu! Whatsapp Instagram ve Facebook'a neden girilemiyor? İşte o gerçek...
Ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun nedenini son dakika olarak açıkladı. Facebook, Whatsapp ve Instagram neden çöktü? Siber saldırı mı? Sosyal medyada erişim sorunu ne zaman çözülecek? İşte detaylar...
AĞ YÖNLENDİRİCİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER NEDEN OLDU
Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.
ERİŞİM ENGELLENDİ
Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.
BİR SİBER SALDIRI ŞÜPHESİ
Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.
ÇALIŞANLAR ŞİRKETE GİREMEDİ
Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi. Öte yandan, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.
Söz konusu soruna ilişkin Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullanmıştı.
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