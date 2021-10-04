WhatsApp, Facebook ve Instagram’ın çöküşünün ardından Türkiye’den flaş çağrı! Whatsapp ne zaman gelecek? Instagram düzeldi mi? Facebook’a neden girilmiyor?

"EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ"

WhatsApp tarafından konuyla ilgili olarak açıklamada yapıldı. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.