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WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çöküşünün ardından Türkiye'den flaş çağrı! Whatsapp ne zaman gelecek? Instagram düzeldi mi? Facebook'a neden girilmiyor?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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WhatsApp, Facebook ve Instagram’ın çöküşünün ardından Türkiye’den flaş çağrı! Whatsapp ne zaman gelecek? Instagram düzeldi mi? Facebook’a neden girilmiyor?

WhatsAppFacebook ve Instagram'da yaşanan erişim problemi sonrasında dünya genelinde milyonlarca insan sosyal medyayı kullanamıyor. Konuya ilişkin üst üste açıklama yapan kurumlar sorunun en kısa sürede çözüleceğini ve güncellemelerin yapılacağını duyurdu. Konuya ilişkin üst üste yapılan açıklamalar sonrası paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Whatsapp, Facebook, Instagram neden çöktü? Whatsapp ne zaman gelecek? Facebook'a neden girilemiyor?

WhatsApp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim engeli nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan mağdur oldu. Dünyada en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan bu üç uygulamada erişim sorunu saatlerdir devam ediyor.

"EN KISA SÜREDE GÜNCELLEME GÖNDERECEĞİZ"

WhatsApp tarafından konuyla ilgili olarak açıklamada yapıldı. Açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

FACEBOOK'TAN BENZER AÇIKLAMA

WhatsApp tarafından yapılan açıklamanın ardından Facebook CEO'su da konuyla ilgili olarak benzer bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın Facebook'un rakibi olan Twitter'dan yapılması da sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Sayan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Facebook, Instagram ve #WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor."

"HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ DE BULUNMUYOR"

Anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor.

"KULLANICILARINA KARŞI SORUMLU OLMASI GEREKİYOR"

Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor.

"YERLİ VE MİLLİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARIMIZIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARIYOR"

Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum"

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