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Giriş yapılamayan Facebook'un çalışanları genel merkez binasına giremiyor! Dünyayı sarsan dijital kaosta yeni perde! Facebook'a neden girilmiyor?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Giriş yapılamayan Facebook’un çalışanları genel merkez binasına giremiyor! Dünyayı sarsan dijital kaosta yeni perde! Facebook’a neden girilmiyor?

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Whatsapp'a dünya genelinde erişim problemi yaşanırken ABD'den New York Times gazetesinin teknoloji muhabiri Sheera Frenkel'in flaş bir paylaşım geldi. Frenkel Facebook çalıanlarının uygulamadaki kesintileri değerlendirmek üzerine gittikleri ofislerine giremediklerini ve çalışanların giriş kartlarının çalışmadığını aktardı. Facebook'a neden girilmiyor? Facebook ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanırken, Facebook çalışanlarının giriş kartlarındaki arıza yüzünden ofislerine de giremedikleri ortaya çıktı.

GİRİŞ KARTLARI ÇALIŞMIYOR

New York Times gazetesinin teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda telefonda görüştüğü bazı Facebook çalışanlarının uygulamadaki kesintinin boyutlarını değerlendirmek üzere ofislerine giremediklerini çünkü giriş kartlarının çalışmadığını söylediklerini aktardı.

FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

1,5 MİLYARDAN FAZLA FACEBOOK KULLANICISININ KİŞİSEL BİLGİLERİ SATILIYOR

1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunuldu.

YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Diğer yandan şirkete ait hisselerin yüzde 5 değer kaybettiği de ifade edildi.

Facebook’ta milyarlarca insanın bilgileri çalındı
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