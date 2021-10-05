Son dakika: Instagram WhatsApp Facebook erişime açıldı

FACEBOOK'UN HİSSELERİNDE YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBI



Facebook, WhatsApp ve Instagram'la ilgili küresel ölçekteki erişim sorunu, üç sosyal medya platformunu da çatısı altında barındıran Facebook'un New York borsasındaki hisselerini olumsuz etkiledi.