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Son dakika: Instagram WhatsApp Facebook erişime açıldı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Son dakika: Instagram WhatsApp Facebook erişime açıldı

Son dakika haberi... Sosyal medya platformu Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta yaşanan 6 saatlik erişim sorunu sona erdi. Böylece dünya genelinde yaşanan 6 saatlik kriz noktalandı. Fakat sorun DNS kaynaklı olduğu için tam düzelmenin saatler sürebileceği bildirildi.

SON DAKİKA: Sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'ta yaşanan 6 saatlik erişim sorunu Türkiye saati ile gece 01:10 sularında sona erdi.

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dünya genelinde erişim sağlanamıyordu.

Fakat sorun DNS kaynaklı olduğu için tam düzelme saatler sürebilir.

FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA

Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

FACEBOOK'UN HİSSELERİNDE YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBI

Facebook, WhatsApp ve Instagram'la ilgili küresel ölçekteki erişim sorunu, üç sosyal medya platformunu da çatısı altında barındıran Facebook'un New York borsasındaki hisselerini olumsuz etkiledi.

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

BEYAZ SARAY'DAN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Facebook gibi sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların Başkan Joe Biden ve ABD Kongresi'nin gündeminde olduğunu açıkladı.

İşte erişim sorununun nedeni! İŞTE ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ!
Beyaz Saraydan flaş sosyal medya açıklaması BEYAZ SARAYDAN FLAŞ "SOSYAL MEDYA" AÇIKLAMASI
e-Devlet’ten veri sızıntısı iddialarına yanıt E-DEVLET'TEN "VERİ SIZINTISI" İDDİALARINA YANIT

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