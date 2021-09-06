Twitter’dan skandal karar: AK Parti’li hesaplara sansür! Türkiye’de bir kesimin sesi kısılmaya mı çalışılıyor?

200'DEN FAZLA AK PARTİ'YE YAKIN HESABI KAPATTI

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, ülkelerde siyasetlere yön verme çabasıyla dikkat çekiyor. Seçimlere müdahaleye varan uygulamaları ve sansürleri ile tepkilerin odağı olan platform, Türkiye'de de sık sık AK Partili hesapları hedef alması ile dikkat çekiyor.

Daha önce binlerce AK Parti'ye yakın kişinin hesabını kapatan Twitter, şimdi de 200'den fazla AK Parti'ye yakın sosyal medya hesabını askıya aldı.

Twitter'ın anlam verilemeyen kısıtlama kararına tepki yağıyor. AK Parti'ye yakın kişilerin hesaplarının ne amaçla, ne gerekçe ile kapatıldığı merak ediliyor.