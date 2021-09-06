Twitter’dan skandal karar: AK Parti’li hesaplara sansür! Türkiye’de bir kesimin sesi kısılmaya mı çalışılıyor?
Uyguladığı sansür ve zorbalıkla Türkiye’deki muhalefetin adeta sesi haline gelen Twitter, aralarında on binlerce takipçili fenomen hesaplarında bulunduğu 200’den fazla AK Parti’ye yakın hesapları gerekçe belirtmeden askıya aldı. Twitter geçmiş dönemlerde de AK Parti’ye yakında binlerce hesabı askıya almak suretiyle kapatmıştı. Devlet yetkililerine ve dini değerlere hakaret edenleri görmezden gelen Twitter, hükümet leyhinde paylaşım yapan hesapları gerekçi göstermeden kapattırarak pasifize ediyor. Peki bu neyin hazırlığı? Türkiye’de bir kesimin sesi sosyal medyada kısılmaya mı çalışılıyor? İşte detaylar...
Twitter çifte standart uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Devlet yetkililerine hakaret, terör propagandası ve yalan terörü estirilen hesapları koruma altına alan ve tüm şikayetlere rağmen kısıtlamayan Twitter, AK Parti'ye destek veren 200'den fazla hesabı kapattı. Kapatılan hesapların içinde fenomen olarak adlandırılan hesaplar da yer alıyor.
200'DEN FAZLA AK PARTİ'YE YAKIN HESABI KAPATTI
ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, ülkelerde siyasetlere yön verme çabasıyla dikkat çekiyor. Seçimlere müdahaleye varan uygulamaları ve sansürleri ile tepkilerin odağı olan platform, Türkiye'de de sık sık AK Partili hesapları hedef alması ile dikkat çekiyor.
Daha önce binlerce AK Parti'ye yakın kişinin hesabını kapatan Twitter, şimdi de 200'den fazla AK Parti'ye yakın sosyal medya hesabını askıya aldı.
Twitter'ın anlam verilemeyen kısıtlama kararına tepki yağıyor. AK Parti'ye yakın kişilerin hesaplarının ne amaçla, ne gerekçe ile kapatıldığı merak ediliyor.
TERÖRÜ ÖVEN, İSLAM'I HEDEF ALAN HESAPLARI KORUMA ALTINDA TUTUYOR
Twitter, Türkiye'de halkı kin ve nefrete sürükleyen, terör propagandası yapan, İslam dinini açıkça hedef alan hesapları tüm şikayetlere rağmen kapatmaması ile de biliniyor.
Twitter, özgürlük gerekçesiyle terör propagandasına çanak tutarken, PKK ve DHKP-C'li hesaplara kalkan oluyor. Twitter'ın iktidar aleyhindeki her hesabı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği açıkça görülürken, muhalefeti eleştiren hesaplara aynı imkanı tanımaması dikkat çekiyor.
TWITTER'DA PKK, FETÖ VE CHP'Yİ ELEŞTİRMEK YASAK!
Twitter, Türkiye'den içerik paylaşımı yapan ve kapatılan hesap sayısının 7 bin 340 olduğunu belirtti. Şirket, kapattığı hesaplarla ile ilgili olarak Stanford ve the Australian Strategic Policy Institute'ne verileri açtığını ve iş birliğine gittiğini açıkladı. Stanford hesapların davranışı üzerinde yapılan analizler neticesinde hesapların kapatılma nedenlerini şöyle sıraladı:
-AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılmaları
-Bu hesaplarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek ifade ediliyor olması
-HDP'yi eleştiren ve terörizm ile ilişkilendirmeye çalışmak
-CHP'yi eleştirmek
-Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini desteklemesi
-Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası meşruiyetini artırmak
-2017'deki Erdoğan'ın gücünü artırdığı Anayasa Referandumuna destek vermek
-Türkiye'nin Suriye, Libya ve Katar ile ilgili dış politikasını desteklemek
TAMAMEN SİYASİ BİR TUTUM
Twitter'ın, belirli bir siyasi parti ve devlet başkanına destek ifade eden içerikleri ve hesapları kapattığını duyurması, ifade özgürlüğü konusundaki bakışlarını net olarak ortaya koyuyor. Ayrıca raporda geçen ifadeler konunun teknik bir husustan çok siyasi bir bağlamda ele alındığını da açıkça ortaya koyuyor.
TWITTER SANSÜRE DEVAM EDECEK
Stanford'un Twitter'ın Türkiye'de kapattığı hesaplara meşruiyet sağlama girişimi raporda kullanılan ifadelerden dolayı bir itirafa dönüşüyor. Stanford, Twitter'in Türkiye'de belirli bir siyasi söylemi ifade etmeyi, desteklemeyi sansürlemeye başladığını açıkça ifade ediyor. Bu bakımdan, bu sansür operasyonunun devamının da geleceği tahmin edilebiliyor.
HANGİ METODUN KULLANILDIĞI MUĞLAK İFADELERLE BELİRTİLDİ
Twitter bu kapsamda askıya aldığını duyurduğu 7 bin 340 hesabı ve içeriklerini de ifşa ettiğini duyurdu.
Bu hesap kapatma operasyonu süreciyle alakalı olarak, hesapların hangi metotla tespit edildiği konusu muğlak ifadelerle belirtilirken bir hashtagee yazmanın hesap kapatılma nedeni olduğunu belirtmesi de ilginç hususlardan biri.
BİLİMSEL BİR VERİ YA DA TEKNİK KANIT YOK
Rapordaki diğer ilginç bir iddia bu hesapların AK Parti Gençlik Kollarıyla ilişkili olması ve devlet/hükümet tarafından organize ediliyor iddiası. Bu iki hususta da raporda hiçbir bilimsel veri yada teknik kanıt ortaya konulmuyor. Tamamen siyasi söylem olarak raporda her alan bu ifadeler Stanford Üniversitesi'nin raporlarındaki bilimselliği de sorgulamak anlamına geliyor.
TAMAMEN YANLI VE SİYASİ OPERASYON
Stanford Üniversitesi'nin Türkiye raporunda dikkat çeken bazı hususlar bulunuyor. Söz konusu raporda kapatılan hesapların AK Partili hesap olduğu iddia ediliyor, fakat burada önemli olan bazı noktalar yer alıyor.
Bazı sitelerde Twitter'da TT (Trend Topic) olmayı sağlayan sistemler satılıyor. Bu sistemler herhangi bir siyasi partinin, dizinin, kanalın, markanın hatta parasını veren herkesin kullanımına yönelik TT yapmayı sağlıyor. Bu tür sistemleri satanlar belliyken ve açık kaynak araştırması ile bulunabilirken bu hesaplara AK Partili denilmesi durumun siyasi bir operasyon olduğunu gösteriyor. Evlenme teklif edenlerin bile rahatlıkla satın alabileceği bu sistemleri bir siyasi partiye mal etmek ve diğer siyasi partileri anmamak raporun yanlı olduğunun en bariz örneklerinden biri.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL'ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor
- Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
- Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...
- İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?
- Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?
- Aşısız girilmeyecek yerler: AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu?
- Son dakika: Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde devamsızlık var mı?
- Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi?
- Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Elmalı Güreşleri başpehlivan kim oldu? 669. Elmalı Yağlı Güreşleri kim kazandı?
- Tek seferde 1.798 TL para hesaplarda… Başvuranlara Eylül ayında da ödeniyor! 12 ay boyunca maaş gibi yatıyor!