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NASA astronotu paylaştı: Uzayda biber fideleri çiçek açtı

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 05.09.2021
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NASA astronotu paylaştı: Uzayda biber fideleri çiçek açtı

ABD’li NASA astronotu Megan McArthur, uzay istasyonunda (ISS) test amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını duyurdu. McArthur, önümüzdeki hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve gelecek hafta küçük biberleri görmeyi beklediklerini belirtti.

McArthur, uzay istasyonundan yaptığı fotoğraflı paylaşımında "Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!" ifadelerini kullandı.

ZORU BAŞARDILAR

NASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi. NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini çünkü bir C Vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için, olası birçok uzay ürününe göre daha zor olduğu ifade edildi.

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