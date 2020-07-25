Halk TV'den Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine sansür! Resmen dalga geçtiler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük tahakkümü altında ezilen CHP ve yayın organlarının anti demokratik hareketlerine bir yenisi eklendi. CHP yönetiminden gelen talimatlarla A'dan Z'ye yayın akışını tayin eden Halk TV, Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler olan Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman'ın konuşmaları devam ederken canlı yayında Kılıçdaroğlu türküsü çığırdı.
CHP'nin 37. Olağan Kurultayına tek aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultay'ında 1251 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.
HALK TV'NİN 'YAYINCILIK' ANLAYIŞI
Kurultay CHP yandaşı Halk TV'nin yayıncılık anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ
Kılıçdaroğlu'nun ardından genel başkan aday adayı olan isimler kürsüye geldi.
İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman, yaptıkları konuşmada CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.
İMZA VERMEYİN TEHDİDİ
Cihaner, aday olabilmek için imza istedikleri delegelerin CHP'li belediye başkanları tarafından işsiz bırakılmakla tehdit edildiğini söyledi.
CHP'li belediye başkanları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları tarafından tehdit edildiği öğrenilen delegeler, üç isme de yeterli sayıda imzayı vermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday oldu.
RAKİPLERİN KONUŞMASINA YER YOK
Kurultay süreci, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin yayıncılık anlayışını ortaya koydu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının tamamını canlı yayında izleyicilerine aktaran Halk TV, muhalif olan üç ismin de konuşmasını ekrana getirmedi.
Kurultay devam ederken Halk TV canlı yayınına alınan konuklara Kemal Kılıçdaroğlu şarkısı söyletildi.