Halk TV'den Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine sansür! Resmen dalga geçtiler

CHP'nin 37. Olağan Kurultayına tek aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultay'ında 1251 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

HALK TV'NİN 'YAYINCILIK' ANLAYIŞI

Kurultay CHP yandaşı Halk TV'nin yayıncılık anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun ardından genel başkan aday adayı olan isimler kürsüye geldi.

İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman, yaptıkları konuşmada CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

İMZA VERMEYİN TEHDİDİ

Cihaner, aday olabilmek için imza istedikleri delegelerin CHP'li belediye başkanları tarafından işsiz bırakılmakla tehdit edildiğini söyledi.

CHP'li belediye başkanları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları tarafından tehdit edildiği öğrenilen delegeler, üç isme de yeterli sayıda imzayı vermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday oldu.

RAKİPLERİN KONUŞMASINA YER YOK

Kurultay süreci, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin yayıncılık anlayışını ortaya koydu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının tamamını canlı yayında izleyicilerine aktaran Halk TV, muhalif olan üç ismin de konuşmasını ekrana getirmedi.

Kurultay devam ederken Halk TV canlı yayınına alınan konuklara Kemal Kılıçdaroğlu şarkısı söyletildi.