Soyağacı Oluşturma nereden ve nasıl yapılır? 2018 yılında devreye giren soyağacı sorgulama işlemi büyük ilgi görmüştü. 1800'lü yıllara kadar uzanan soyağacında yeni uygulama devreye girdi. Yoğun ilgi gören soyağacı sorgulamanın yanı sıra artık vatandaşlar kendi soyağaçlarını tasarlayabilecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından detaylar açıklandı. Peki, e-Devlet Soyağacı Oluşturma nasıl yapılır? Alt-üst soy bilgileri ile soyağacı tasarlama nereden yapılır? İşte cevaplar...

E-DEVLET SOYAĞACI OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Soyağacı Oluşturma işlemi yapabilmek için öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapın. Daha sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçin. Buradan soyağacınıza ait elektronik belge alabileceksiniz.

Dilerseniz nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak da ilgili hizmete ulaşabilirsiniz.