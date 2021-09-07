e-Devlet Soyağacı Oluşturma nasıl yapılır? Alt-üst soy bilgileri ile soyağacı tasarlama nereden yapılır?
e-Devlet Soyağacı Oluşturma nasıl yapılır? Milyonlarca insan tarafından büyük ilgi gören soyağacında yeni uygulama devreye girdi. e-Devlet'te hizmete giren uygulamada, vatandaşlar kendi soyağacını tasarlayabilecek. Alt-üst soy bilgileri ile soyağacı tasarlamak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, e-Devlet Soyağacı Oluşturma nasıl yapılır? Alt-üst soy bilgileri ile soyağacı tasarlama nereden yapılır? İşte haberin detayları...
Soyağacı Oluşturma nereden ve nasıl yapılır? 2018 yılında devreye giren soyağacı sorgulama işlemi büyük ilgi görmüştü. 1800'lü yıllara kadar uzanan soyağacında yeni uygulama devreye girdi. Yoğun ilgi gören soyağacı sorgulamanın yanı sıra artık vatandaşlar kendi soyağaçlarını tasarlayabilecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından detaylar açıklandı. Peki, e-Devlet Soyağacı Oluşturma nasıl yapılır? Alt-üst soy bilgileri ile soyağacı tasarlama nereden yapılır? İşte cevaplar...
E-DEVLET SOYAĞACI OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?
Soyağacı Oluşturma işlemi yapabilmek için öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapın. Daha sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçin. Buradan soyağacınıza ait elektronik belge alabileceksiniz.
Dilerseniz nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak da ilgili hizmete ulaşabilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.
İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek.
AİLE SOYBAĞI 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.
MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.
YAŞANABİLECEK YOĞUNLUKLAR DİKKATE ALINDI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi de dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.
Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının; arka plan tasarımını, metin fontlarını,metin renklerini,çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.
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