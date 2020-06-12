12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür! Başkan Erdoğan'ı destekleyen hesaplar kapatıldı

Twitter'dan ifade özgürlüğüne sansür! Başkan Erdoğan'ı destekleyen hesaplar kapatıldı

Sosyal paylaşım sitesi , , ve ’da “devlet bağlantılı enformasyon operasyonları kapsamında faaliyet gösterdiğini” iddia ettiği 32 bin 242 hesabı kapattığını duyurdu. Twitter, ifade özgürlüğünü hiçe sayarak " Erdoğan'a güçlü destek verdiği" gerekçesiyle Türkiye'de 7 bin 340 hesabı kapatırken, başka parti ile siyasileri destekleyen ve teröre destek veren hesaplara müdahalede bulunulmadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
ABONE OL
TWİTTER'DAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SANSÜR!

, aralarında 'nin de bulunduğu üç ülkede sahte ve ele geçirilmiş hesapları ifşa ettiğini duyurdu. Bu açıklamayla toplamda 32 bin 242 hesap ifşa edilirken, tespit edilen bu hesapların ve hesaplardaki tweetlerin platformdan kaldırıldığı açıklandı. Bu kapsamda Türkiye'den içerik paylaşımı yapan ve kapatılan hesap sayısı 7 bin 340 oldu.

GEREKÇE: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜÇLÜ DESTEK VERMEK
Twitter kapattığı hesaplarla ile ilgili olarak Stanford ve the Australian Strategic Policy Institute'ne verileri açtığını ve iş birliğine gittiğini açıkladı. Bu hesapların kapatılma nedenini Stanford hesapların davranışı üzerinde yapılan analizler neticesinde hesapların kapatılma nedenlerini şöyle sıraladı:

  • Gerçek kişilere ait olmayan bazı sahte hesaplar
  • Daha sonra kullanılmak üzere ele geçirilen sahte hesaplar
  • Bu hesapların, Twitter'ın iddiasına göre "kurallara aykırı" davranışları
  • AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılmaları
  • Bu hesaplarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek ifade ediliyor olması
  • HDP'yi eleştiren ve terörizm ile ilişkilendirmeye çalışmak
  • CHP'yi eleştirmek
  • Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesini desteklemesi
  • Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası meşruiyetini artırmak
  • 2017'deki Erdoğan'ın gücünü artırdığı Anayasa Referandumuna destek vermek
  • Türkiye'nin Suriye, Libya ve Katar ile ilgili dış politikasını desteklemek

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HİÇE SAYDI
Twitter'ın, belirli bir siyasi parti ve devlet başkanına destek ifade eden içerikleri ve hesapları kapattığını duyurması, ifade özgürlüğü konusundaki bakışlarını net olarak ortaya koydu. Ayrıca raporda geçen ifadeler konunun teknik bir husustan çok siyasi bir bağlamda ele alındığını da açıkça ortaya koyuyor.

BU SANSÜR OPERASYONUNUN DEVAMI GELECEK
Stanford'un Twitter'ın Türkiye'de kapattığı hesaplara meşruiyet sağlama girişimi raporda kullanılan ifadelerden dolayı bir itirafa dönüştü. Stanford, Twitter'in Türkiye'de belirli bir siyasi söylemi ifade etmeyi, desteklemeyi sansürlemeye başladığını açıkça ifade ediyor. Bu bakımdan, bu sansür operasyonunun devamının da geleceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE 7 BİN 340 HESABI KAPATTI
Twitter bu kapsamda askıya aldığını duyurduğu 7 bin 340 hesabı ve içeriklerini de ifşa ettiğini duyurdu. Bu hesap kapatma operasyonu süreciyle alakalı olarak, hesapların hangi metotla tespit edildiği konusu muğlak ifadelerle belirtilirken bir hashtage yazmanın hesap kapatılma nedeni olduğunu belirtmesi de ilginç hususlardan biri.

BİLİMSEL VERİ YA DA TEKNİK KANIT YOK
Rapordaki diğer ilginç bir iddia bu hesapların Gençlik Kollarıyla ilişkili olması ve devlet/hükümet tarafından organize ediliyor iddiası. Bu iki hususta da raporda hiçbir bilimsel veri ya da teknik kanıt ortaya konulmuyor. Tamamen siyasi söylem olarak raporda her alan bu ifadeler 'nin raporlarındaki bilimselliği de sorgulamak anlamına geliyor.

FETÖ'nün Twitter yapılanması soruşturmasında flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler FETÖ'NÜN TWİTTER YAPILANMASI SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME! ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
ABD Başkanı Trump ve Twitter savaşı devam ediyor! 'Eşkıya' mesajına uyarı geldi ABD BAŞKANI TRUMP VE TWİTTER SAVAŞI DEVAM EDİYOR! 'EŞKIYA' MESAJINA UYARI GELDİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA