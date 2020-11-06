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Trump'a kendi partisindekiler bile inanmıyor: Twitter'ın Trump'a uyguladığı sansür doğru bir uygulama
ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza ABD seçimlerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Bir tahmin yapması gerekirse kazananın büyük ihtimalle Biden olacağını dile getiren Bryza, Biden'ın sadece Pensilvanya eyaletine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gidişata bakıldığında Biden'ın o eyalette de üstünlüğü bulunduğunu söyleyen Matthew Bryza, 2021 ocak ayı geldiğinde Biden'ın başkan olacağını sözlerine ekledi.
BIDEN KENDİ ÖZÜNE DÖNECEK
Biden'ın başkanlık döneminde Türkiye ile ilişkilerinin başlangıcının zorlu bir süreç olacağını söyleyen Bryza, Trump'ın başkanlığı sürece Erdoğan'a karşı bir beğenisi olduğunu söyledi. Trump'ın yaptırımlar sonucunda Erdoğan'a destek olduğunu belirten Bryza, Biden'ın kendi özünde savunduğu görüşlere geri döneceğini söyledi. Bryza ayrıca Karadeniz'in Biden için çok önemli olduğunu aktardı.
ABD'DE ŞU AN DEMOKRASİ İŞLİYOR
ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir seçim yaşandığını belirten Bryza, seçimin meşruluğunun sorgulandığını söyledi. Daha önce oy kullanmayan kişilerin bile bu seçimde oy kullandığını dile getiren Bryza, ülkesinde demokrasinin işlediğini söyledi.
TRUMP'A TWITTER SANSÜRÜ
Trump'a uygulanan sansürün doğru bir uygulama olduğunu belirten Bryza, Trump'ın kendi partisinde bulunan kişilerin bile "Trump'ın seçimlere hile karıştı" sözlerinin doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Bryza hile ve çalınan oylara dair dair bir kanıt olmadığı da sözledi.
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