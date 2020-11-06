Trump'a kendi partisindekiler bile inanmıyor: Twitter'ın Trump'a uyguladığı sansür doğru bir uygulama

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza ABD'de gerçekleşen ve nefes kesen başkanlık seçimine yönelik A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Biden'ın Türkiye ile ilişkilerinin başlangıçta zorlu geçeceğini belirten Bryza, Trump'ın Erdoğan'a karşı bir beğenisi olduğunu ifade etti. Twitter'ın Trump'a yönelik uyguladığı sansürün doğru olduğunu belirten Bryza, Trump'ın partisindeki isimlerin bile Trump'ın "seçime hile karıştı, sayımı durdurun" sözlerine tepki gösterdiğini söyledi.

ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza ABD seçimlerine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bir tahmin yapması gerekirse kazananın büyük ihtimalle Biden olacağını dile getiren Bryza, Biden'ın sadece Pensilvanya eyaletine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Gidişata bakıldığında Biden'ın o eyalette de üstünlüğü bulunduğunu söyleyen Matthew Bryza, 2021 ocak ayı geldiğinde Biden'ın başkan olacağını sözlerine ekledi.

BIDEN KENDİ ÖZÜNE DÖNECEK

Biden'ın başkanlık döneminde Türkiye ile ilişkilerinin başlangıcının zorlu bir süreç olacağını söyleyen Bryza, Trump'ın başkanlığı sürece Erdoğan'a karşı bir beğenisi olduğunu söyledi. Trump'ın yaptırımlar sonucunda Erdoğan'a destek olduğunu belirten Bryza, Biden'ın kendi özünde savunduğu görüşlere geri döneceğini söyledi. Bryza ayrıca Karadeniz'in Biden için çok önemli olduğunu aktardı.

ABD'DE ŞU AN DEMOKRASİ İŞLİYOR

ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir seçim yaşandığını belirten Bryza, seçimin meşruluğunun sorgulandığını söyledi. Daha önce oy kullanmayan kişilerin bile bu seçimde oy kullandığını dile getiren Bryza, ülkesinde demokrasinin işlediğini söyledi.

TRUMP'A TWITTER SANSÜRÜ

Trump'a uygulanan sansürün doğru bir uygulama olduğunu belirten Bryza, Trump'ın kendi partisinde bulunan kişilerin bile "Trump'ın seçimlere hile karıştı" sözlerinin doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. Bryza hile ve çalınan oylara dair dair bir kanıt olmadığı da sözledi.

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