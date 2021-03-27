Son dakika: Yemek Sepeti siber saldırıya uğradı: Kullanıcı verileri çalındı! Kredi kartı bilgileri güvende mi?
Son dakika haberine göre Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş portalı Yemek Sepeti siber saldırıya uğradığını açıkladı. Peki kullanıcıların hangi verileri çalındı? Hesaplara 3. kişiler tarafından giriş yapılabilir mi? Kredi kartı bilgileri güvende mi? Yemek Sepeti, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İşte detaylar...
Yemek Sepeti siber saldırı açıklaması yaptı ve siber saldırıya uğradığını duyurdu. Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş portalı Yemek Sepeti'ne siber saldırı gerçekleşti ve kullanıcıların verileri çalındı. Hangi veriler çalındı? Şirket hangi verilerin çalındığını duyurdu.
Yemek Sepeti'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, 25.03.2021 tarihinde siber saldırı gerçekleştiği tespit edildi ve güvenlik ihlali yaşandı. Yemek Sepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi.
Yemek Sepeti yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.
- Ad - Soyad
- Doğum Tarihi
- YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları
- YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri
- YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri
- Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri
- Şirket ihlale neden olan sorunu ortadan kaldırdığını ve olayın tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemlerini aldığını paylaştı.
KREDİ KARTLARI GÜVENDE Mİ?
YemekSepeti yaptığı açıklamda kredi kartı bilgilerinin MasterCard altyapısı ile korumalı olarak Yemek Sepeti veri tabanları dışında ve tamamen güvenli olarak saklandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kredi kartı bilgileri güvende.
Şirketin açıklamasına göre, Yemek Sepeti hesaplarına 3. tarafların giriş yapması mümkün değil. Konu ile alakalı Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na, Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi'ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber verilmiş durumda.