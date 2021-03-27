Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Yemeksepeti hesap silme işlemleri...

Bu siber güvenlik saldırısı ve hırsızlık sebebiyle tüm Yemeksepeti ailesi ve çalışanları olarak, kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız adına derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yaşanan durum nedeniyle gerçekleşebilecek olası hasarları minimuma indirmek için etkilenebilecek tüm kişileri bilgilendirmek üzere harekete geçtik. Saldırının nasıl yapıldığını tespit ettik, ihlale neden olan sorunu ortadan kaldırdık ve bu üzücü olayın tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemleri aldık. Yemeksepeti kullanıcılarının veri güvenliğinden daha öncelikli hiçbir konumuzun olmadığını ve gereken tüm teknik ve sistemsel çalışmaları en yüksek seviyede yaptığımızı paylaşmak isteriz.

Konuyla ilgili KVVK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu), USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi."