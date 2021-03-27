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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Yemeksepeti hesap silme işlemleri... Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Yemeksepeti hesap silme işlemleri... Son dakika... Yemeksepeti hacklendi mi? Online yemek siparişi verilen Yemeksepeti'nin hacklendiğine yönelik paylaşımlar yapılıyor. Sosyal medyada dolaşan bu iddiaların ardından en çok merak edilenlerden biri de, hesap bilgilerinin ve kart bilgilerinin nasıl silineceği oldu. Peki, Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Yemeksepeti hesap silme işlemleri nasıl yapılır? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 27.03.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 15:46
Son dakika... Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Kovid-19 salgını yasakları sebebiyle e-ticaret ve online yemek siparişi gibi alanlara olan ilgi arttı. Online yemek siparişi verilebilen Yemeksepeti'nde ise her gün yüz binlere kullanıcı sipariş veriyor. Sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, Yemeksepeti'nin hacklendiği iddia edildi. Peki, Yemeksepeti hacklendi mi? Yemeksepeti kart bilgileri nasıl silinir? Yemeksepeti hesap silme işlemleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ?
Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Yemeksepeti'nin hacklendiği konuşuluyor. Yemeksepeti'nden konu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar:
YEMEKSEPETİ'NDEN VERİ İHLALİ AÇIKLAMASI
Yemeksepeti'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"25.03.2021'de sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veritabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi. Siber güvenlik kalkanının aşılması ve veri hırsızlığı olasılığını ilk tespit ettiğimiz 25.03.2021 tarihi saat 09:30'dan itibaren, öncelikle ihlalin detayları üzerine tüm yazılım ve siber güvenlik ekiplerimiz ve güvenlik danışmanlarımız ile birlikte çalışmaya başladık. Yapılan çalışma sonucu ihlalin yalnızca paylaştığımız unsurlarla sınırlı olduğunu tespit etmemizin akabinde, elde ettiğimiz bilgileri siz kullanıcılarımızla, gerekli yasal mercilerle ve kamuoyuyla tüm şeffaflığıyla paylaşmak için süratle çalışmalara başladık. Bu siber güvenlik saldırısı ve hırsızlık sebebiyle tüm Yemeksepeti ailesi ve çalışanları olarak, kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız adına derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yaşanan durum nedeniyle gerçekleşebilecek olası hasarları minimuma indirmek için etkilenebilecek tüm kişileri bilgilendirmek üzere harekete geçtik. Saldırının nasıl yapıldığını tespit ettik, ihlale neden olan sorunu ortadan kaldırdık ve bu üzücü olayın tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemleri aldık. Yemeksepeti kullanıcılarının veri güvenliğinden daha öncelikli hiçbir konumuzun olmadığını ve gereken tüm teknik ve sistemsel çalışmaları en yüksek seviyede yaptığımızı paylaşmak isteriz. Konuyla ilgili KVVK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu), USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi."