26 Mart 2021, Cuma
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İnternet olmasa bile WhatsApp kullanılabilecek! Milyonları ilgilendiren güncelleme!

Dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'ta yeni bir yolda. Güncelleme özellikle WhatsApp'ın tarayıcı versiyonu olan 'i sıklıkla kullananları yakından ilgilendiyor.İnternetiniz kesilmesi durumunda WhatsApp Web sisteminde de kesilme yaşanıyordu. Şirket bu konu hakkında yeni bir adım attı. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz. İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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İnternet olmasa bile WhatsApp kullanılabilecek! Milyonları ilgilendiren güncelleme!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan 'tan yeni bir geliyor.

Güncelleme WhatsApp'ın tarayıcı versiyonu 'i sıklıkla kullananları ilgilendiyor. tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu.

Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak.

Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde de yeni bir adım atıyor.

WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor.

Sızdırılan görsellere göre kullancılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek.

Söz konusu özelliğin yakında ve 'un beta sürümlerine geleceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.

WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK

WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız.

Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak. 24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.

Whatsapp geri adım attı! WHATSAPP GERİ ADIM ATTI!

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