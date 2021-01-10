Türkiye'nin siber güvenliği neden önemli?

Bilgisayar ve internetin gelişmesi ile dünya siber savaşla tanıştı. Siber güvenlik, artık ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerinde birinci öncelik. Türkiye son yıllarda savunma alanında hayata geçirdiği projelere ek olarak 'siber güvenlik stratejisi'ni de yatırım yapıyor. Peki gelecekte konvansiyonel savaşların yerini siber savaşlar mı alacak? Türkiye'nin siber güvenlik politikası ne? Detaylar analiz haberimizde...

Bilgisayar ve internetin gelişmesi ile dünya siber savaşla tanıştı. Siber güvenlik, artık ülkelerin ulusal güvenlik stratejilerinde birinci öncelik. Türkiye son yıllarda savunma alanında hayata geçirdiği projelere ek olarak 'siber güvenlik stratejisi'ni de yatırım yapıyor. Peki gelecekte konvansiyonel savaşların yerini siber savaşlar mı alacak? Türkiye'nin siber güvenlik politikası ne? Detaylar analiz haberimizde...