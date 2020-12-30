Resmi Gazete Yayımlandı! İşte Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan eylem planında konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siber tehditlere karşı, milli güvenliğin önemli bir parçası olan ulusal siber güvenliğin sağlanmasının en öncelikli konulardan biri haline geldiğine vurgu yaptı.