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Resmi Gazete Yayımlandı! İşte Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı

Başkan 'ın imzasıyla Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgeyle; kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması, çocukların siber ortamda korunmasının sağlanması, toplumun tüm kesimleri tarafından siber uzayın güvenle kullanılması sağlanacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Resmi Gazete Yayımlandı! İşte Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan eylem planında konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Başkan , siber tehditlere karşı, milli güvenliğin önemli bir parçası olan sağlanmasının en öncelikli konulardan biri haline geldiğine vurgu yaptı.

2023'e kadar uygulanacak hedefleri belirleyen Ulaştırma Bakanlığı, bu çerçevede birçok uygulamayı hayata geçirecek.

eylem planı kapsamında öncelikli olarak şu hedefler hayata geçirilecek:

"Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması. Siber olaylara müdahale ekiplerinin yetkinliklerinin artırılması. Toplumun tüm kesimleri tarafından siber uzayın güvenle kullanılması.

Çocukların siber ortamda korunmasının sağlanması.

Siber güvenliğe ilgi duyan veya uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik projelerle insan kaynağının güçlendirilmesi. Siber suçların en aza indirgenmesi ve caydırıcılığın artırılması."

325 BİN SALDIRI ENGELLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek ve siber tehditleri önlemek amacıyla hayata geçirilen Kasırga, Avcı ve Azad uygulamaları ile son 3 yılda 'yi hedef alan 325 bin siber saldırının engellendiğini belirtti.

Karaismailoğlu, "Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi'nin 2019 raporuna göre ülkemiz bir önceki yıla göre, 23 sıra birden yükselerek, dünyada en güvenli 20 ülkeden biri oldu" dedi.

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