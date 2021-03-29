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Son dakika | Xiaomi'den Türkiye hamlesi! Fabrika açılıyor! 2 bin kişi istihdam edilecek

Son dakika haberi... Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Çinli Xiaomi'nin, Türkiye'deki akıllı telefon üretim fabrikası bugün açılıyor. Toplamda 2000 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen ve 14 bin metrekarelik alana kurulan fabrikada yılda 5 milyon adet akıllı telefonun üretilmesi bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika | Xiaomi'den Türkiye hamlesi! Fabrika açılıyor! 2 bin kişi istihdam edilecek

Birçok farklı akıllı telefon üreticisi Türkiye'de yatırım yapmaya devam ediyor. , ve Xiaomi ise bu noktada somut adım atan şirketlerden bazıları.

Hatta Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'deki yeni fabrika için ilanlar yayınlamış; test mühendisi ve yardımcı mühendis gibi pozisyonlarda işe alımların yapılacağını belirtmişti. Daha önce test amaçlı üretim gerçekleştirilmiş olsa da Avcılar'daki tesisin resmi açılışı bugün gerçekleştiriliyor.

Yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretilmesi beklenen 14 bin metrekare alana kurulan bu tesiste toplamda 2000 kişiye istihdam sağlanacağı da biliniyor.

TELEFON ÜRETİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Xiaomi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı duyuruyla birlikte 29 Mart 2021 itibariyle açılışın gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Yani aslında bugün itibariyle fabrikanın açılışı gerçekleşmiş oluyor. Böylece bir yandan üretim de resmi şekilde başlıyor.

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü , konuyla alakalı şu açıklamayı yapmıştı:

"Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz."

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Xiaomi' nin 30 milyon dolarlık yatırımla birlikte Salcomp ortaklığıyla Türkiye'de kurduğu fabrikanın açılışına hem şirket hem de devlet kademesinden önemli isimlerin katılması bekleniyor.

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