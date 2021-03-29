Son dakika | Xiaomi'den Türkiye hamlesi! Fabrika açılıyor! 2 bin kişi istihdam edilecek

Hatta Xiaomi geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'deki yeni fabrika için ilanlar yayınlamış; test mühendisi ve yardımcı mühendis gibi pozisyonlarda işe alımların yapılacağını belirtmişti. Daha önce test amaçlı üretim gerçekleştirilmiş olsa da İstanbul Avcılar'daki tesisin resmi açılışı bugün gerçekleştiriliyor.

Yılda toplam 5 milyon adet akıllı telefon üretilmesi beklenen 14 bin metrekare alana kurulan bu tesiste toplamda 2000 kişiye istihdam sağlanacağı da biliniyor.