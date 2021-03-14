TEKNOFEST Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'na son başvuru 15 Mart'ta

TEKNOFEST açıklamasına göre, yarışmada hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayışla geliştirilen, sanayide yaşanan dijital dönüşüme uyumlu projeler yarışacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışma ile gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedefleniyor.

Yarışmayla imalat sanayinde üretim, planlama, stok yönetimi, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik, enerji kullanımı gibi üretim süreçlerinde verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlanması amaçlanıyor.

Lise takımlarının katılabildiği Temel Kategoride yarışmacıların güdümlü robot elle ve onay butonu vasıtası ile gerektiğinde kontrol edilerek verilen görevleri tamamlamaları bekleniyor. İleri Kategoride ise yarışmacılardan belirlenen parkurun haritasının çıkarılması, karekodlar vasıtası ile doğru noktaya giden yolun teyidi, hız kontrolü ile rampa çıkış ve inişi sağlanarak parkuru tamamlaması isteniyor. Son başvuru tarihinin 15 Mart olduğu yarışmada dereceye girenler toplam 110 bin liralık ödülün sahibi olacak.

#MİLLİTEKNOLOJİHAMLESİ YOLUNDA GENÇLERE DESTEĞE DEVAM

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.