"SELÇUK BAYRAKTAR'LA TANIŞMAYI ÇOK İSTERİM"

Selçuk Bayraktar'ı rol model olarak kabul ettiğini belirten Elif İnce, Selçuk Bayraktar hakkındaki şunları söyledi:

"Kendisi benim gibi birçok gence rol model olan bir insan. Ekibiyle birlikte yaptıkları çalışmaları sosyal medya üzerinden ilgiyle takip ediyorum. Kendisini 2020 Teknofest'te yakından gördüm ancak benim gibi birçok hayranı olduğu için sohbet etme fırsatım olmadı. Tanışmayı çok isterdim. Gençlere sunulan imkânların günden güne artıyor olması beni çok mutlu ediyor. Büyükşehirlerde insan kendini geliştirecek pek çok aktivite bulabiliyor ancak ne yazık ki ülkemizin her şehri böyle olanaklara sahip değil. Şuan açılan bilim merkezleri ile ülkemizin her tarafındaki gençlere bilime ulaşma, bilimi hissetme, yaşama imkânı sunuluyor. Sayılarının ve niteliklerinin daha da artmasını umuyorum."