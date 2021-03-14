Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi! İşte AKINCI TİHA'nın özellikleri
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından AKINCI TİHA'nın yeni testleri de başarıyla geçtiğini duyurdu. Türkiye'nin son gözlerinden AKINCI TİHA için "Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerine yer verdi.
Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti. Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla tamamladığı duyuruldu.
Sosyal medya hesabın üzerinden paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor... Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerine yer verildi.
AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ
Temel uçuş performans kriterleri
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
150 Km Haberleşme Menzili
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması