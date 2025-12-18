Başkan Erdoğan Ali Jadallah’ın eşini ve çocuklarını kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programı öncesi ödül alanları kabul etti.

Fotoğraf kategorisinde ödül alan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Ali Jadallah'ın eşi Doaa İsavi ve çocukları da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Erdoğan, Ali Jadallah ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

O anlara ilişkin görüntüler yayınlandı. Ali Jadallah İsrail'in izin vermemesi nedeniyle ödülünü almaya gelememesi sebebiyle kendisini temsilen eşi ve çocukları törende yer aldı.