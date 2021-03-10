10 Mart 2021, Çarşamba
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Rusya, Twitter'ın sesini kısıyor!

Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması ’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını duyurdu.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Rusya, Twitter'ın sesini kısıyor!

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, 2017'den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter'a 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter'ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi." denildi.

Açıklamada, Twitter'ın yasaları ihlale devam etmesi halinde Rusya'da erişime kapatılabileceği belirtildi.

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