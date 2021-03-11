Türk YouTuber ABD'ye de vergi verecek

Youtube geçtiğimiz gün ilginç bir karara imza attı. ABD dışında yaşayan ve Youtube'dan gelir elde eden kişilere vergi koyulacağı açıklandı. Gelirlerini beyan etmeyenler için ise yüzde 24'lük bir miktar otomatik olarak kesilecek.

Kesilen bu vergi akıllara Türkiye'de de ABD'li bir Youtuber'ın elde ettiği gelirden vergi alıp alınmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar ABD'nin bu adımını ülkelerin dijital şirketleri vergileme girişimleri karşısında attığı bir karşı adım olarak değerlendiriyor.

ABD dünyada ülkelerin dijital vergi koymaları karşısında soruşturmalar başlatıp, DTÖ'ye aykırı olduğu yönünde soruşturmalar da başlatmıştı. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Eyaletler de ABD hükümetinden bağımsız olarak dijital vergiyi daha önce gündeme getirmişti.

ABD'nin Maryland Eyaleti'nde dijital reklam ve dijital ürünlere vergi koymuştu. Dijital reklam vergisi, dijital reklam geliri sahiplerine yüzde 2.5-10 arasında uygulamaya konuyor. Ayrıca Maryland'deki yüzde 6 satış ve kullanım vergisine farklı dijital ürünler de eklenecek.