Uyguladığı sansürlerle gündemden düşmeyen ve 2020'de 3,7 milyar dolar kazanan Twitter 'paralı' oluyor!

Twitter'ın 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Sosyal paylaşım ağı 2019'da 3,45 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin 2020'nin son çeyreğinde elde ettiği kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87artarak 222 milyon dolar oldu. Twitter'ın karı 2019'un son çeyreğinde 118,7 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.