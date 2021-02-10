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Uyguladığı sansürlerle gündemden düşmeyen ve 2020'de 3,7 milyar dolar kazanan Twitter 'paralı' oluyor!

Ülkelerin siyasi süreçlerine dahil olan ve kendi hedefleri doğrultusunda sansür politikaları uygulayan paralı oluyor. Twitter 2020'deki gelirini bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara çıkardı.

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Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Uyguladığı sansürlerle gündemden düşmeyen ve 2020'de 3,7 milyar dolar kazanan Twitter 'paralı' oluyor!

paylaşım ağı 'ın 2020'deki geliri bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Twitter, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolara yükseldi. Şirket 2019'un dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Twitter'ın 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. ağı 2019'da 3,45 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin 2020'nin son çeyreğinde elde ettiği kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87artarak 222 milyon dolar oldu. Twitter'ın karı 2019'un son çeyreğinde 118,7 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Twitter, 2020 yılı genelinde ise 1,14 milyar dolarlık zarar etti. Şirket 2019'da 1,47 milyar dolarlık kar elde etmişti. Öte yandan, Twitter'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 192 milyona ulaştı.



merkezli sosyal medya platformu Twitter, popüleritesine rağmen reklam gelirlerinde istediği seviyede artışın yaşanmaması sonrası alternatif yollar aramaya başladı.

'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, mikro blog platformu ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planlıyor.

Aynı habere göre, Twitter'ın planları arasında şirketin bünyesinde bulunan için ekstra ücret almak da bulunuyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA: PEK ÇOK PROJE MASADA

Bloomberg'in haberi sonrası Twitter'dan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Bloomberg'e gönderdiği açıklamada Twitter'ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğu bilgisinin altı çizildi.

Söz konusu açıklamada ücretli modelin bu opsiyonlardan biri olduğu, ancak şu an için farklı opsiyonların erken keşif aşamasında olduğunu dile getirdi. Falck bu yıl içinde Twitter'ın masadaki opsiyonlardan birisini hayata geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

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