04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Roketsan'ın uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi | "Düşmana korku salacak"

Roketsan'ın uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi | "Düşmana korku salacak"

Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, yaptığı açıklamada "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun” mesajını verdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
ABONE OL

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

"DÜŞMANA KORKU SALACAK"

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.

"KAHRAMAN ORDUMUZA HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı Twitter'dan yapığı paylaşımda, "İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA, milli gemimiz TCG Kınalıada'dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun" mesajını verdi.

Roketsan'ın uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca Sinop'ta test edildi | Düşmana korku salacak ROKETSAN'IN UZUN MENZİLLİ GEMİSAVAR FÜZESİ "ATMACA" SİNOP'TA TEST EDİLDİ | "DÜŞMANA KORKU SALACAK"
Bloomberg'ten çarpıcı yazı: Türkiye piyasayı ele geçirebilir! Flaş İHA detayı... BLOOMBERG'TEN ÇARPICI YAZI: TÜRKİYE PİYASAYI ELE GEÇİREBİLİR! FLAŞ İHA DETAYI...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı! Türkiye'den Almanya'ya sürpriz İHA teklifi MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR AÇIKLADI! TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA SÜRPRİZ İHA TEKLİFİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA