Mayın temizleme teçhizatı "MEMATT" Türkiye'den Azerbaycan'a ulaştı
Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı. MSB Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parti MEMATT'ların Bakü'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.
Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Kayseri'den yola çıkan ilk parti MEMATT'lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü'ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve millî MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz. @tcsavunma 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/TeOc9ORtQw— ASFAT A.Ş. (@MSB_ASFAT) February 4, 2021