05 Şubat 2021, Cuma
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Mayın temizleme teçhizatı "MEMATT" Türkiye'den Azerbaycan'a ulaştı

'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının () ilk partisi Bakü'ye ulaştı. MSB Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 04.02.2021
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Mayın temizleme teçhizatı MEMATT Türkiye'den Azerbaycan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parti 'ların Bakü'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.


Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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