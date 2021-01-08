08 Ocak 2021, Cuma
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Haberler Teknoloji Haberleri Telefonunuza gelen SMS ve çağrı reklamlarından bıktıysanız işte size reçete! Telefona gelen reklam mesajları nasıl engellenir?

Telefonunuza gelen SMS ve çağrı reklamlarından bıktıysanız işte size reçete! Telefona gelen reklam mesajları nasıl engellenir?

Hemen hemen hepimizin şikayetçi olduğu bir konu vardı. Onayımız olmadan telefonlarımıza gelen sms ve çağrı reklamları. Bunları engellemek için artık telefonunuza herhangi bir program indirmeye gerek yok. Çünkü , vatandaşı canından bezdiren o mesajlarla ilgili ticari elektronik ileti yönetim sistemini devreye aldı. Sistemle tüketiciler istedikleri mesaja - Devlet üzerinden onay verip, istediklerini engelleyebilecek.

TEKNOLOJİ A Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Telefonunuza gelen SMS ve çağrı reklamlarından bıktıysanız işte size reçete! Telefona gelen reklam mesajları nasıl engellenir?

Hemen hemen hepimizin şikayetçi olduğu bir konu vardı. Onayımız olmadan telefonlarımıza gelen sms ve çağrı reklamları. Bunları engellemek için artık telefonunuza herhangi bir program indirmeye gerek yok. Çünkü Ticaret Bakanlığı, vatandaşı canından bezdiren o mesajlarla ilgili ticari elektronik ileti yönetim sistemini devreye aldı.

Telefonunuza gelen SMS ve çağrı reklamlarından bıktıysanız işte size reçete! Telefona gelen reklam mesajları nasıl engellenir?

Sistemle tüketiciler istedikleri mesaja e- Devlet üzerinden onay verip, istediklerini engelleyebilecek.

Telefonunuza gelen SMS ve çağrı reklamlarından bıktıysanız işte size reçete! Telefona gelen reklam mesajları nasıl engellenir?

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