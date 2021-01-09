Dedi uygulaması nedir, kimin? Dedi nasıl indirilir? Dedi uygulamasında uçtan uca şifreleme-koruma var mı?
Dedi uygulaması, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararının ardından gündeme geldi. Alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelen vatandaşlar, Dedi uygulamasının içeriğini merak ediyor. Dedi hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hangi özelliklerin olduğu, nasıl indirildiği konusunda detayları yazımızda ele aldık. Peki, Dedi uygulaması nedir, kimin? Dedi nasıl indirilir? Dedi uygulamasında uçtan uca şifreleme-koruma var mı? İşte cevaplar...
Dedi uygulaması nedir? WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi milyonlarca kullanıcı tarafından tepki aldı. Zorunlu kılınan sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, yeni uygulamalara yönelmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından, Türk mühendislerinin geliştirdiği Dedi uygulaması ön plana çıkmaya başladı. Peki, Dedi uygulaması nedir, kimin? Dedi nasıl indirilir? Dedi uygulamasında uçtan uca şifreleme-koruma var mı? İşte Dedi uygulaması hakkında merak edilenler...
DEDİ UYGULAMASI KİMİN?
Dedi uygulaması, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilmiştir.
DEDİ NASIL İNDİRİLİR?
Dedi uygulaması, Google Play ve Apple Store uygulama marketlerinden indirilebiliyor.
DEDİ ÜCRETLİ Mİ?
Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan indirilebilen uygulama, güvenli ve ücretsizdir.
İşte Dedi hakkında sıkça sorulan sorular:
Dedi'ye Nasıl Kayıt Olunur ?
Uygulamayı ilk kez kurduğunuzda karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girerek kaydolabilirsiniz.
Arama ve Mesajlaşmalara Ait Kayıtlar ve İçerikleri Saklanıyor ve/veya İşleniyor mu ?
Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.
Sohbet Grubu Kurulabilir Mi ?
Grup sohbetleri ile aileniz ve arkadaşlarınızla sürekli iletişim halinde olabilirsiniz.
Doğrulama Kodum Gelmiyor Ne Yapmalıyım ?
Operatörünüzden kaynaklı olarak doğrulama kodu cihazınıza ulaşmamış olabilir. Tekrar denemenize rağmen sorununuz çözülmezse dedidestek@btider.org.tr adresinden bize e-posta gönderebilirsiniz.
Sohbetlerim Nasıl Güvende Tutuluyor ?
Sohbetleriniz uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz.
Dedi Üzerinden Dosya Gönderilebilir Mi ?
Kişilerinizle veya gruplarınızda fotoğraf, video, ses, konum, belge gibi dosyaları rahatlıkla gönderip alabilirsiniz.