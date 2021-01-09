Dedi uygulaması nedir, kimin? Dedi nasıl indirilir? Dedi uygulamasında uçtan uca şifreleme-koruma var mı?

Dedi'ye Nasıl Kayıt Olunur ?

Uygulamayı ilk kez kurduğunuzda karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girerek kaydolabilirsiniz.

Arama ve Mesajlaşmalara Ait Kayıtlar ve İçerikleri Saklanıyor ve/veya İşleniyor mu ?

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.