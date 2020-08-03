Uçan arabalarla ilgili flaş gelişme! Tarih belli oldu

Çarşamba günü Granite State eyalet meclisinde kabul edilen ve "Jetson tasarısı" olarak bilinen 1182 numaralı yasa sayesinde, uçma özelliğine sahip tüm araçların şehir merkezi dahil tüm otoyollarda kullanılmasına izin verildi.

Ancak söz konusu yasa, uçakların normal otoyollarda giderken istenilen noktada havalanmasına ya da otoban üzerinde uçmasına izin vermiyor. Pilotlar, yasa kapsamında uçan otomobilleriyle kamuya açık yollarda trafiğe çıkabilecek ancak havalanıp iniş yapabilmek için havaalanı ve özel uçak pistlerini kullanma zorunda kalacak.

ABD'DEKİ UÇAN ARABA PİYASASINDA ÇİNLİ GEELY FİRMASI REKABETİ ARTIRDI

ABD'de Massachusetts merkezli Terrafugia ile Oregon merkezli Samson Sky ülkede uçan araba üreten en büyük iki firma durumunda. Çinli otomobil devi Geely'nin Terrafugia'yı satın alması sonrası firma büyük atılım yapmıştı. Firmanın yeni uçan otomobili için yaklaşık 100 kişilik bir müdendislik ekibinin çalıştığı biliniyor.

Samson Sky ise 2019'de piyasaya sürdüğü Switchblade modeliyle uçan araba piyasasında dikkatleri üzerine çekmişti. Firma şu anda çalışmalarını söz konusu modelin seri üretimi için yürütüyor.