İstanbul’da DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı

İstanbul'da yılbaşında eylem yapacağı belirlenen DEAŞ'a operasyon düzenlendi.

124 adreste 137 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 115 kişi yakalanırken, silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi; firarilerle ilgili çalışmalar sürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

Mercan'ın açıklamaları şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aslında 137 kişiye yönelik bir operasyon yapıldı. Fakat operasyonda yine firari isimler var.

"115 ŞÜPHELİNİN YAKALANDI"

Hatta şöyle söyleyeyim ki 137 şüphelilerden 124 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şu anda 115 şüphelinin yakalandığını söyleyelim ve geri kalan kişi sayısının da hâlen daha yakalanmaya çalışıldığını söyleyelim.

"UZUN ZAMANDAN BERİ BU TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILIYORDU"

Şimdi operasyonun detaylarına da bakacak olursak; aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapıldı operasyon ve operasyon kapsamında aslında hem teknik hem de fiziki takip yapılıyordu. Uzun zamandan beri bu teknik ve fiziki takip yapılıyordu.

"TERÖRİSTLER YILBAŞINDAN BİR GÜN ÖNCE EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI"

O yılbaşı etkinlikleri öncesinde, daha doğrusu yılbaşı yaklaştığı bu şu sıralarda, özellikle gayrimüslim vatandaşlara yönelik bir eylem hazırlığı söz konusuydu. Özellikle teröristler yılbaşından bir gün önce o yapılacak eğlencelere yönelik bir eylem hazırlığındaydı. Bu kapsamda da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı ve operasyon başladı.

"BİRÇOK MATERYALE EL KONULMUŞ DURUMDA"

Aslında birçok farklı adreste eş zamanlı olarak başladı operasyonlar ve operasyon kapsamında da yine birçok tabanca, birçok silah ve aynı zamanda örgütün kullandığı birçok materyale el konulmuş durumda. İlerleyen dakikalarda gözaltı sayısının artması bekleniyor çünkü hâlen daha bu kapsamda firari olan isimler var. "