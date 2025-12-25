Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar: Hayvanlardaki dikiş izleri dikkat çekti

Siirt'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, küçükbaş hayvanların karın boşluklarına gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

KARIN YAN KISIMLARINDA DİKİŞ İZLERİ GÖRÜLDÜ

Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyon çerçevesinde, Siirt'in Baykan ilçesinde bir çekici durduruldu. Çekicinin dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanlar üzerinde yapılan kontrollerde, bazı hayvanların karın yan kısımlarında dikiş izleri tespit edildi.

KARIN BOŞLUKLARINA GİZLEMİŞLER

Detaylı inceleme sonucunda, 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarına gizlenmiş toplam 54,6 kilogram metamfetamin bulundu. Operasyon kapsamında R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

"HANGİ YÖNTEMİ DENERSENİZ DENEYİN..."

Bakan Yerlikaya "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!" ifadelerini kullandı.