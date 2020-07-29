29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Google'dan flaş Türkiye kararı! Tarih verildi

Son haftalarda 'ın ismi sıklıkla gündeme geliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri merakla beklenen 11 işletim sistemi. Birçok yeniliği içeriğinde barındıran Android 11'in beta testi devam ediyor. Diğer yandan Google, salgından dolayı servislerinde ve uygulamalarında yapacağı yenilikleri ertelemek zorunda kalmıştı. Fakat yavaş yavaş güncelleme ve yenilik planları normal sürecine dönmeye başladı. Şimdi ise Google ülkemizdeki kullanıcıları yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Arama motoru Google, itibariyle alışveriş reklamlarını ’deki arama sayfalarından kaldıracak.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Google'dan flaş Türkiye kararı! Tarih verildi

Arama motoru Google, Rekabet Kurulu kararı sonrası 10 Ağustos 2020'den itibaren, arama motorlarında çıkan alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Söz konusu karar kapsamında 10 Ağustos itibari ile Google'a satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan slider şeklindeki alışveriş reklamlarını görmeyecek.

Google'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu'nun Mayıs 2020'deki Alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri'nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve Alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk. Avrupa'daki Google Alışveriş Reklamları davasında başarılı şekilde uygulanan çözüm yolu ile büyük benzerlikler taşıyan önerimizin, Türkiye'de kararın yerine getirilmesine ilişkin sürenin sonuna kadar Rekabet Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizlik taşıyor. Bu nedenle faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmek amacıyla, Alışveriş reklamlarını Türkiye'deki Google Arama sayfalarından kaldırmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor."

Google'dan yapılan açıklamada "Bu sorunları önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturabilmeyi ve RK ile Alışveriş reklamlarını Türkiye'ye tekrar getirebilmemizi sağlayacak bir anlaşmaya varabilmeyi umuyoruz." ifadelerine de yer verildi.

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