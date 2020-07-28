Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Lisesi açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu'nda özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının güç birliği yaparak liselerde öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere, toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi ve eğitim almasının sağlanması yer alıyor. Ayrıca, ileriye dönük olarak siber güvenlik alanında oluşacak uzman açığının kapatılması da stratejik hedefler arasında…

MEB'in Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bu alandaki uzman eksikliğinin giderilmesi ve ulusal siber güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce önemli çalışmalar yapıldı.