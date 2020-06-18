18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD ile AB arasında ''Google'' krizi!

ABD ile AB arasında ''Google'' krizi!

Son dakika haberi... Avrupa ülkeleri, ABD arasında dünyaca ünlü arama motoru 'a ilişkin vergilendirme yeni bir krize yol açtı. olmak üzere bir çok ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Google ve Facebook gibi devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü ve () müzakerelerinden çekilmesine gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
ABD İLE AB ARASINDA ''GOOGLE'' KRİZİ!

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı yönetiminin ve Facebook gibi devlerine uygulanacak vergilerin görüşüldüğü ve () müzakerelerinden çekilmesine gösterdi.

FRANSA'DAN "KIŞKIRTMA" ÇIKIŞI

Maliye Bakanı Bruno , konuya ilişkin yaptığı açıklamada,Washington yönetiminin çekilme kararını "kışkırtma" olarak niteleyerek, ABD'nin bu hamlesine rağmen vergi uygulamasının süreceğini kaydetti. Öte yandan, İngiliz medyası ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in Fransa, , ve maliye bakanlarına gönderdiğini duyurmuştu. Söz konusu mektupta Amazon ve Google gibi internet devlerinin de aralarında bulunduğu büyük internet şirketlerine uygulanacak dijital vergilerle ilgili yürütülen müzakerelerden ABD'nin çekildiği bildirilmişti.

VERGİLERİN ÇOĞU AB ÜLKELERİNE ÖDENİYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin vergi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu söyleyen Fransa Maliye Bakanı Le Marie, "ABD'nin bu mektubu tüm OECD üyelerine karşı bir kışkırtmadır" dedi. Avrupa'da Google, Amazon, Facebook gibi teknoloji firmaları, vergilerinin çoğunu, genel merkezlerinin bulunduğu ülkelerine ödüyor. Küresel vergi kurallarının dijital çağa uyarlanmasını öngören müzakerelerde OECD üyesi 140 ülke yer alıyor ve 2020 sonuna kadar bir anlaşmaya varılması hedeflendiği kaydedildi.

Son dakika: ABD ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor! AFRICOM bir kez daha Rusya'yı Libya'da ifşa etti SON DAKİKA: ABD İLE RUSYA ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR! AFRICOM BİR KEZ DAHA RUSYA'YI LİBYA'DA İFŞA ETTİ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA