Dünya devi ABD’li şirketin banka hesaplarına siber saldırı şoku! 1 milyon dolar Türkiye’den çıktı

YAKLAŞIK 1 MİLYON TÜRKİYE'DE

Şirketin başvuruları sonucu paraların gönderildiği banka hesaplarına blokeler konulurken 964 bin dolarlık transferin ise Türkiye'de ki özel bir bankaya yapıldığı belirlenince şirket yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak paranın iade edilmesini istedi. Yapılan araştırmada hesabın 34 yaşındaki Simge Y., ismindeki genç bir kadına ait olduğu, durumun ortaya çıkması sonrası hesabına bloke konulup paranın iadesi talep edildi. fakat yine iddiaya göre Simge Y., suça konu meblağayı şirkete iade etmedi.