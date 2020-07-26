Dünya devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verecek
Son dakika haberi... Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesine muhalefet karşı çıkarken Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir gelişme yaşandı. ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade vereceği bildirildi.
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4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.
Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.