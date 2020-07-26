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Dünya devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verecek

Son dakika haberi... 'deki sosyal medya düzenlemesine muhalefet karşı çıkarken Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir gelişme yaşandı.  merkezli teknoloji devleri Amazon,  ve Facebook'un 'ları  ve 'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade vereceği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Dünya devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verecek

4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.

Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.

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