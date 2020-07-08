Google 'hemen silin' diye uyardı! Şifrelerinizi çalmışlar

2019 YILINDAN BERİ FACEBOOK GİRİŞ BİLGİLERİ ÇALINIYOR
Siber güvenlik şirketinde Operasyon Direktörü olan Alev Akkoyunlu, söz konusu uygulamaların telefonlardan silinmesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Adım sayar, fotoğraf düzenleme, video düzenleme, duvar kâğıdı, el feneri, dosya yöneticileri ve mobil oyunlar gibi meşru uygulamaları taklit eden kötü amaçlı uygulamalar, Facebook kullanıcılarının giriş bilgilerinin çalınmasına neden olan aynı kötü amaçlı kodu paylaşıyordu. Uygulamaların çoğu 2019 yılında oluşturulmuş gibi görünüyor ve indirme sayısı 10.000 ile 500.000 arasında değişiyor. Bu durum, uygulamaların birçok Facebook kullanıcısının kimlik bilgilerini toplayabilecek zamanları olduğu anlamına geliyor. Google, yılbaşından bu yana platformundan adware veya güvenli olmayan uygulamaları kaldırıyor. Tüm sahte uygulamalar zamanında keşfedilip kaldırılmasa da Android kullanıcıları bunları tespit etmede önemli bir rol oynayabilir" dedi.