"TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak"
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, "Umut ediyorum ki 24 ay sonra TSK kendi eseri olan Altay'ı harp sahasında kullanacak. En geç 48 ay sonra da Altay tankı ve beraberindeki diğer ürünler Türk malı ve yerli olacak." ifadelerine yer verdi.
"Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş" temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi'nin ikinci gününde konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yatırımcıların savunma sanayisine yatırım yaparlarsa kârlı çıkacaklarını söyledi.
"TSK 24 AY SONRA ALTAY'I HARP SAHASINDA KULLANACAK"
Sancak, İstanbul Finans Zirvesi'ne ilk kez katıldığını belirterek, "Finans zirvesine katılanlar parayı bilen, yönlendiren ve paranın nereye akıtılmasına karar veren insanlar olacak. Ben de sektörümün ne kadar istikbal vadettiğini, paranın 40 katlı gökdelenler, katma değeri olmayan üretimler yerine bu sektöre yönlendirilmesi gerektiğini arz etmeye geldim." diye konuştu.
Altay tankı projesinin, Batılıların her türlü engellerine rağmen çok iyi gittiğini aktaran Sancak, "Umut ediyorum ki 24 ay sonra TSK kendi eseri olan Altay'ı harp sahasında kullanacak. En geç 48 ay sonra da Altay tankı ve beraberindeki diğer ürünler Türk malı ve yerli olacak." bilgisini verdi.
İnsanlığın neredeyse 300 yıldır sahipsiz olduğunu dile getiren Sancak, "5 tane savaş galibi yağmacı dünyanın geleceğine karar veriyorlar." dedi.
Sancak, piyade tüfeğinin Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelene kadar ABD'den alındığına işaret ederek, son 70 yıldır savunma sanayisinin Batı'ya ruhunu satan bürokratik oligarşi tarafından geliştirilmediğini anlattı.
"ELEKTRONİK KARIŞTIRMA DA YAPAMIYORLAR"
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, şunları kaydetti:
"İstesek de 20 yıl önce Afrin, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını yapamazdık. Çünkü savunma sanayimizin gelişmişliği buna engeldi ve Batılılılar bizi engellerlerdi. Nitekim Kıbrıs Barış Harekatı'nda stratejik müttefik diye caka satılan büyük ülke elektronik karıştırma yoluyla bizim muhribimizi, bizim uçaklara batırttı. Çok şükür şimdi ASELSAN'ın geliştirdiği tekniklerle elektronik karıştırma da yapamıyorlar."
Türk savunma sanayisinin, gelecek 5-6 yıl içerisinde kıtalar arası nükleer başlıklı füze yapacağını dile getiren Sancak, bu alanın çok bakir olduğunu ve çok hızlı gelişeceklerini söyledi.
Sancak, yatırımcıların sektöre koyduğu 1 lirayı 5 yıl içinde 10 lira olarak alacakları öngörüsünde bulunarak, "Çünkü katma değerli büyük işler bunlar. Çok kârlı ve hayati bir sektör." yorumunu yaptı.
Ekonomi nerede güçlüyse uygarlığın orada olacağını dile getiren Sancak, "Uygarlık tarih boyunca yer değiştirdiğinde insanlar mutlaka savaşla birbirini kırmışlardır. Bakın bütün uygarlık değişikliklerine, savaşsız uygarlık yer değiştirmez. Çünkü uygarlığı kaptıran ülke kaptırmamak için dünyayı ateşe verecek. Onun için hazırlanmalıyız." diye konuştu.
kalan karakter 1000
NİHAYET...BİR DE YERLİ UÇAK VE OTOMOBİLLERİ GÖREBİLSEYDİK...cevapla 11.10.2019 10:55
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ
- WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki! Görenler inanamadı...
- Mayına dayanıklı zırhlı TSK envanterine giriyor
- Barış Pınarı Harekatı "Koral" ile başladı
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar?
- "Şehir uçağı" geliyor...
- Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar
- Hangi ülkenin kaç tane nükleer bombası var?
- Genç kızların çektiği fotoğraf tüyleri diken diken etti!
- iPhone 11 Türkiye satış fiyatları resmen duyuruldu
- Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...
- Bakan Hulusi Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi
- Sözde haber ajansının Barış Pınarı Harekatı'na karalama çabası
- PKK yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
- SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- SON DAKİKA: Cari işlemler dengesi açıklandı
- "TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak"
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek
- SON DAKİKA: PKK'nın finansal kaynağına darbe! İşte operasyondan fotoğraflar...
- Porsche ve Boeing "şehir uçağı" için harekete geçti
- Van Valiliği: 8 PKK'lı terörist öldürüldü
- Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dünya medyasına sert tepki
- Son dakika: İran'dan tanker patlamasına ilişkin açıklama