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Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar da belli oldu. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Tel Abyad'ı vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, bu sabah saatlerinde Kamışlı'yı da vurmaya başladı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:08
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Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahları hazırlandı. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar.

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Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar

ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR

Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar

Özel ekipmanları sayesinde suda gidebildiği gibi saatte 8 kilometre hıza da çıkabiliyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar

12 personel ve 24 ton yük taşıyor..

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Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar

KOBRA ZIRHLI ARAÇ - OTOKAR

Yüksek balistik koruma sistemine sahip.