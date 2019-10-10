Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar dikkat çekti. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar da belli oldu. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Tel Abyad'ı vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, bu sabah saatlerinde Kamışlı'yı da vurmaya başladı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar.