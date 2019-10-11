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Porsche ve Boeing "şehir uçağı" için harekete geçti

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ŞEHİR UÇAĞI GELİYOR...

Alman otomobil üreticisi ve ABD'li uçak üreticisi , şehirlerde hava hareketliliği için uçak geliştirme projelerinde iş birliğine yönelik anlaşma imzaladı. Açıklamada, Boeing, Porsche ve Boeing'in bir yan kuruluşu olan Aurora Flight Sciences’ın, elektrikli dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir için konsept geliştirdiklerine işaret edilerek, mühendislerin yakında hava aracının prototipini test edeceklerine yer verildi.

'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Porsche ve şehirlerdeki hava hareketliliği konusunda ortak çalışma yapmak ve şehir trafiğinin hava sahasına yayılımı konusunda beraber çalışmak için anlaşma imzaladı.

DİKEY KALKIŞ VE İNİŞ KABİLİYETİNE SAHİP OLACAK

Anlaşmaya göre şirketler, hava trafiğinin çeşitli yönlerini ele almak için uluslararası bir ekip oluşturacak. Açıklamada, Boeing, Porsche ve Boeing'in bir yan kuruluşu olan Aurora Flight Sciences'ın, elektrikli dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir için konsept geliştirdiklerine işaret edilerek, mühendislerin yakında hava aracının prototipini test edeceklerine yer verildi.

DAHA HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ OLACAK

Ayrıca açıklamada, Porsche'nin yaptığı araştırmaya göre, söz konusu şehir hava hareketliliği pazarının 2025'ten sonra önemli ölçüde artacağına vurgu yapılarak, trafiğin geleneksel karasal ulaşım araçlarıyla yapılan yolculuktan daha verimli, daha hızlı ve daha düşük maliyetle olacağını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Porsche AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Detvel Von Platen, Porsche'nin lider spor otomobil üreticisi olarak hareketlilik konusunda kapsamı genişletmeyi hedeflediğini belirterek "Uzun vadede bu ulaşımın üçüncü boyutuna geçmek anlamına gelebilir. İki lider küresel şirketin gücünü birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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