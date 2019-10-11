WTCN, Kendine Müzisyen ve Thaldrin 'E-Spor’da Gelecek' paneline katıldı

Genco Alp, Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul, Netmarble Türkiye Direktörü Mesut Üzümcü, Women In Games Başkanı Simay Dinç, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Seçkin Topaloğlu, Multiplayer Kurucu Ortağı Cihat Bakır şirketlerin E-Spor yatırımlarına uzun vadeli yaklaşmaları gerektiğini, ailelerin de çocukları desteklemesi gerektiğine vurgu yaptı.

E-Spor 2019'un ikinci panelinde ise Migros Marka İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, Pepsi Tüketici Promosyonları ve İş Ortaklıkları Müdürü Mehmet Behlil, Little Cesars Pazarlama Direktörü Pelin Çiftçioğlu Pure Ajans Başkanı Burak Gözalan'ın moderatörlüğünde markalarının E-Spor stratejilerini anlattı.

"Fenomen ve Oyuncuların Gözüyle E-Spor'da Gelecek" paneli ise Zirve'nin en dikkat çekici panellerinden biri oldu. Multiplayer Kurucu Ortağı Merthan Yalçın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Ferit 'WTCN' Karakaya, Kemal 'Kendine Müzisyen' Can Parlak, Berke 'Thaldrin' Demir sektörün geleceğine ışık tuttu.

Zirve'nin kapanış oturumunda Self Made Human International Genel Müdürü Psikolog Emrah Yolaç ve Uzman Psikolog Burak Otyakmaz, Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur moderatörlüğünde E-Spor'a Toplumsal ve Psikolojik Bakış Açısı hakkında bilgiler verdi.