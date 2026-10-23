Galibiyet sevincinin ardından korkutan olay! Andre Onana ve ailesi maç çıkışı trafik kazası geçirdi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde İskoçya temsilcisi Hearts’ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak karşılaşmanın ardından bordo-mavili camiayı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın maç sonrası trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Onana’nın ve araçta bulunan ailesinin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.