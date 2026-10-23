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Galibiyet sevincinin ardından korkutan olay! Andre Onana ve ailesi maç çıkışı trafik kazası geçirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galibiyet sevincinin ardından korkutan olay! Andre Onana ve ailesi maç çıkışı trafik kazası geçirdi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde İskoçya temsilcisi Hearts’ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak karşılaşmanın ardından bordo-mavili camiayı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Kamerunlu kaleci Andre Onana’nın maç sonrası trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Onana’nın ve araçta bulunan ailesinin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trabzonspor'un Hearts karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından yaşanan kaza, bordo-mavili camiada endişeye neden oldu.

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Karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın trafik kazası geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

Galibiyet sevincinin ardından korkutan olay! Andre Onana ve ailesi maç çıkışı trafik kazası geçirdi - 1

ARACINA ARKADAN ÇARPTILAR: SAĞLIK DURUMU İYİ

61 Saat'in aktardığı bilgilere göre Onana, maçın ardından seyir hâlindeyken başka bir aracın arkadan çarpması sonucu trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Onana'nın ve araçta bulunan ailesinin yara almadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin gelen bu bilgi, bordo-mavili taraftarlara rahat bir nefes aldırdı.

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#Andre Onana
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