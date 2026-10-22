Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın devre arası transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Thomas Reis'in taleplerini değerlendireceklerini belirten Doğan, transferde şartları zorlayacaklarını vurgulayarak "Kim gerekiyorsa onu alacağız" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'un canlı yayınına katılan Doğan, devre arası transfer döneminde izlenecek yol haritasını ve teknik direktör Thomas Reis ile yürütülen çalışmaları değerlendirdi. "KİM GEREKİYORSA..." Devre arası transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Ertuğrul Doğan, teknik heyetin taleplerini dikkate alacaklarını söyledi. Doğan, "Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin raporları var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa onu alacağız. Alacağız kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan (A Haber Foto Arşiv) "REİS'İN İZNİ OLMADAN..." Transferde takımın ihtiyaçlarına ve mevcut kadro yapısına önem verdiklerini vurgulayan Doğan, hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak futbolcuları kadroya katmak istediklerini belirtti. Ertuğrul Doğan, "Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan, isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım." dedi.