Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası! Hearts maçında attı, istatistikleriyle büyüledi
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, İskoçya temsilcisi Hearts karşısında da gol sevinci yaşadı. Penaltı vuruşunu gole çevirerek bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren Salah, bu sezon çıktığı 12 maçta 10 gol ve 5 asiste ulaşarak toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayla sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. İskoçya temsilcisi Hearts karşısında da sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, attığı golle takımını öne geçirdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ise Franculino'nun attığı golde asisti yapan isim oldu.
SALAH YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Trabzonspor'un Hearts ile karşı karşıya geldiği mücadelede Muhammed Salah, penaltı vuruşunda topun başına geçti.
Mısırlı yıldız, penaltıyı gole çevirerek bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ikinci devresinde ise Franculino'nun farkı 2'ye çıkaran golünde asisti yapan isim oldu.
12 MAÇTA 15 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Muhammed Salah, gol ve asist sayılarıyla dikkat çekiyor.
Bordo-mavili ekiple 12 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 10 kez rakip fileleri havalandırırken takım arkadaşlarına da 5 gol pası verdi.
Böylece Salah, 12 maçta toplam 15 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.