Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası! Hearts maçında attı, istatistikleriyle büyüledi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, İskoçya temsilcisi Hearts karşısında da gol sevinci yaşadı. Penaltı vuruşunu gole çevirerek bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren Salah, bu sezon çıktığı 12 maçta 10 gol ve 5 asiste ulaşarak toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.