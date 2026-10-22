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Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde sahasında İskoçya temsilcisi Hearts’ı konuk etti. Bordo-mavililer, bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçta yaşananlar…

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk etti. Papara Park'ta saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetti.

Bordo-mavililer, Muhammed Salah ve Franculino Dju'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve turnuvada 2'de 2 yaparak yoluna devam etti.

Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı - 1

MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

21. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanında oluşan karambolde Samet'in dokunduğu top, direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi: 1-0.

43. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı dışından Dju'nun dönerek vuruşunda kaleci Reus, soluna yatarak topu kornere çeldi.

45. dakikada Bouchouari'nin vuruşunda kaleci Reus, topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı - 2

(İKİNCİ YARI)

58. dakikada Salah ile verkaç yapan Dju'nun ceza alanı içinden sert şutunda top, kaleci Reus'un sağından filelere gitti: 2-0.

83. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Reus, topu kontrol etti.

90+5'inci dakikada ikinci sarı kartı gören Cabral, oyun dışı kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı - 3

FOLCARELLİ'DEN GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11'de görev aldı.

Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı - 4

MAÇ KAPALI GİŞE

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı - 5

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 159. MAÇINA ÇIKTI

Hearts karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 159. maçı olarak tarihe geçti. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 159 karşılaşmada 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 200 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 216 gol gördü.

Trabzonspor'un Avrupa serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Bordo-mavililer, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıktı.

Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı - 6

KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV

Hearts mücadelesi ile Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'ndeki 10. karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Karadeniz ekibi, bu sezon Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Ferencvaros karşısında oynadığı iki maçta da istediği sonuçları alamadı.

TRABZONSPOR 29 YIL SONRA İSKOÇ EKİBİYLE KARŞILAŞTI

Trabzonspor, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda İskoçya temsilcisi Dundee United ile karşılaşmıştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

Hearts karşılaşmasıyla Trabzonspor, yaklaşık 29 yıl sonra bir İskoçya ekibiyle Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

#UEFA Konferans Ligi #Trabzonspor #Hearts
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