FOLCARELLİ'DEN GERİ DÖNÜŞ Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı. Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11'de görev aldı.

MAÇ KAPALI GİŞE Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 159. MAÇINA ÇIKTI Hearts karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 159. maçı olarak tarihe geçti. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 159 karşılaşmada 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 200 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 216 gol gördü. Trabzonspor'un Avrupa serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Bordo-mavililer, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıktı.