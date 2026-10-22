Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts’ı mağlup etti! Salah’tan galibiyete çifte katkı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde sahasında İskoçya temsilcisi Hearts’ı konuk etti. Bordo-mavililer, bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçta yaşananlar…
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk etti. Papara Park'ta saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetti.
Bordo-mavililer, Muhammed Salah ve Franculino Dju'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve turnuvada 2'de 2 yaparak yoluna devam etti.
MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)
7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.
21. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanında oluşan karambolde Samet'in dokunduğu top, direğin yanından auta çıktı.
31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi: 1-0.
🎯 ⚽️ Muhammed Salah! Temsilcimiz Trabzonspor, Salah'ın penaltıdan attığı golle Hearts karşısında 1-0 önde! #UECL https://t.co/NIHjXBYvcQ— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
43. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı dışından Dju'nun dönerek vuruşunda kaleci Reus, soluna yatarak topu kornere çeldi.
45. dakikada Bouchouari'nin vuruşunda kaleci Reus, topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
(İKİNCİ YARI)
58. dakikada Salah ile verkaç yapan Dju'nun ceza alanı içinden sert şutunda top, kaleci Reus'un sağından filelere gitti: 2-0.
FRANCULINO DJU! Salah'la muhteşem verkaç ve şahane bitiriş! 😮 https://t.co/niKwu1hnx0— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
83. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Reus, topu kontrol etti.
90+5'inci dakikada ikinci sarı kartı gören Cabral, oyun dışı kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.