Reis, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15-20 dakika maça girmekte biraz zorlandıklarını belirterek "Aslında normal de bir durum. Birçok değişikliğin olduğunu görebiliyoruz takımda. Tamamıyla yeni bir orta saha... Arka dörtlüde yine keza değişikliklerin olduğu bir defans dörtlümüz vardı." dedi.

Maçtaki ilk gol fırsatını konuk takımın bulduğunu dile getiren Reis, "Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Onun dışında aslında maçın genelinde bizim daha iyi oynayan taraf olduğumuz bir maç oldu. İyi fırsatlarımız da vardı. Golün gelmesiyle kontrolün bize geçtiği bir ikinci yarı oldu. İki maçta alınan 6 puan var. Bu puanlar da beni gayet mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Thomas Reis (AA)

LİG AŞAMASI HEDEFİ

Konferans Ligi'ndeki hedeflerine değinen Reis, şöyle devam etti:

"Hedefler elbette lig aşamasını geçebilmek. Samsunspor ile bu turnuvada iyi bir başlangıç yapıp daha sonrasında kolay puan kayıplarıyla birlikte play-off oynamak durumunda kalmıştık. İki maç sonundaki 6 puanın gayet iyi olduğunu değerlendirebiliriz. Ama yine bu 6 puanın da lig aşamasına geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemek durumundayız. Bütün maçları aynı ciddiyette karşılamamız gerekir. Yine bir Alman takımıyla oynayacağız. Onu da en iyi şekilde geçmek ve lig aşamasını ilk önce atlamak istiyoruz."

Reis, Cabral'ın gördüğü kırmızı karta ilişkin, "Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. O da çok mutsuz." diye konuştu.